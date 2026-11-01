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DATES, Pedro Juan
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DATES, Pedro Juan, q.e.p.d. - Jorge y Beatriz Barcia, sus hijos Marina y Max Dates y Lucila y su nieto Beltrán Dates despiden a Pipo con mucha tristeza y acompañan a toda la familia con el cariño de siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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