SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DATES, Pedro Juan, q.e.p.d. - Jorge y Beatriz Barcia, sus hijos Marina y Max Dates y Lucila y su nieto Beltrán Dates despiden a Pipo con mucha tristeza y acompañan a toda la familia con el cariño de siempre.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa