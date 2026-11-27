SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DE BLASI, Alberto, falleció el 25 de noviembre del 2026. - Sus amigos del Crea Pico Baron participan su fallecimiento y acompañan a Susy, Martín y María Emilia con mucho cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa