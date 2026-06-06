DE ELIA, Ana,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ de ELIA de PASMAN, Ana, q.e.p.d. - Sus hijos Ricardo y Mercedes, Francisco y Gloria, Luisa y Hernán, Verónica, Rafael y Cecilia, Ezequiel y Florencia y sus nietos Talo, Maria Alejo, Elisa, Sol, Francisco, Olivia, Rosario, Victoria, Matias, Belen, Santos, Justina y Segundo participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ de ELIA de PASMAN, Ana, q.e.p.d. - Sus hijos Ricardo y Mercedes, Francisco y Gloria, Luisa y Hernán, Verónica, Rafael y Cecilia, Ezequiel y Florencia y sus nietos Talo, Maria Alejo, Elisa, Sol, Francisco, Olivia, Rosario, Victoria, Matias, Belen, Santos, Justina y Segundo participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ de ELIA de PASMAN, Ana, q.e.p.d. - Querida Ana, la despedimos su hermano Alejandro y toda su familia. Acompañamos a toda la querida familia Pasman.

Avisos fúnebres

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