LA NACION

DE MENDIGUREN, María José

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

de MENDIGUREN, María José q.e.p.d. - Tu esposo Julio, tus hijos Jose, Mary, Ani y Tomi y tus nietos Jazu, Fran, Joaco, Machi, Santi, Clari, Facu y Marquitos, te despedimos con mucho amor y te agradecemos todo lo que nos diste en esta la vida.

de MENDIGUREN de OTAOLA, María José, q.e.p.d. - Marta y Héctor Marciano junto a sus hijos María Marta, Alejo y Caro, Pablo y Emilce, Sebastián y nietos acompañan a Julio, María, Josefina, Anita y Tomi en este triste momento.

de MENDIGUREN de OTAOLA, María José, q.e.p.d. - María Lía Alemán, Teresa Cardarelli, Ana y Malena Pena te despedimos con mucha tristeza. Te extrañaremos mucho amiga querida. Abrazamos fuerte a Julio, los chicos y a toda la familia.

Avisos fúnebres
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