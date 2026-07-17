SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ de MENDIGUREN, María José. - María José, tu cuñado Paco y familia te despedimos con todo nuestro cariño.

✝ de MENDIGUREN de OTAOLA, María José. - Con inmensa tristeza despedimos a nuestra querida Jose. Su amiga de toda la vida, Nené Sanguinetti, junto a sus hijos Juan, Sole, Lulu, Martín, Bay, Carlo y Santi, y sus nietos la recordaremos siempre con enorme cariño. Abrazamos con todo nuestro afecto a Julio, Jose, Mary, Anita y Tommy, y a toda la familia, El recuerdo de Jose y el amor que sembró en todos quienes la conocimos permanecerán siempre entre nosotros.

✝ de MENDIGUREN de OTAOLA, María José, q.e.p.d. - Sus vecinos del Barrio San José lamentan su fallecimiento, acompañan a su familia con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ de MENDIGUREN de OTAOLA, María José, q.e.p.d. - Los amigos de Josefina: Milagros Loitegui y Nacho Arrieta, May Zamora y Max Tiphaine, Silvina Bidabehere y Juancho Cavanagh, Barbie Arrieta y Esteban Micheli, Clara Lenzi y Guillermo Moreno, Loli Sojo y Ramiro Cuenya, Lucía Lanusse, Poly Racana, Maco Lizaso, Vicky Garrido, Josefina Ramirez, Mercedes Zavalía, Tili Hunt y Matías Bolla Agrelo, Chivi Emery y Germán Montoya, Lucila Bouillin y Stevie Hunt, Flopi Casano y Gonzalo Homps, María Ledesma y Santiago Lynch, Ale Menéndez y Santiago Ramos Mejía, Vanya Silva, Maco Olmos y Matthieu Tisseyre, Valeria Ayerza y Andrés Thompson, Male Trigo y Pepe Walberg, Malena Perkins y Leandro Castelli, Floppy Fourcade y Luciano Scoccimarro, María Ayerza y Carlos Cornejo, Isabel Arzeno e Ignacio Peña, Mariana Di Cio, Sofía Galli y Matías Muscio e Isa d’Ornellas celebramos la vida de María José y abrazamos a nuestra adorada Jose y a toda su familia con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa