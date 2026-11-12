DE TEZANOS PINTO, Ximena
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ de TEZANOS PINTO, Ximena, q.e.p.d. - Tu madrina, Vivian Cavanagh, te despide con tristeza infinita. Adiós, mi muy querida Ximena.
✝ de TEZANOS PINTO, Ximena. - Sean Achával y Andrea Lanusse, y sus hijos Delfín y Alexia, acompañan a Alex, Vicente, Alfredo, Eugenia y Sebastián con mucho amor.
✝ de TEZANOS PINTO, Ximena, q.e.p.d. - Emilio Argüelles y familia la despiden con tristeza y acompañan con todo cariño a sus hijos y a Mónica, Manuel, Rodrigo, Macarena y familias.
✝ de TEZANOS PINTO, Ximena. - Luis y Tatana Kenny, hijos y nietos abrazan a Vicente, Alfredo, Eugenia y Sebastián Kenny en estos tristes momentos.
✝ de TEZANOS PINTO, Ximena. - Pilar González Jáuregui y familia despiden a Ximena con mucho cariño y acompañan a Vicente Kenny y a su familia en este triste momento.
✝ de TEZANOS PINTO, Ximena, q.e.p.d. - Pedimos una oración en su memoria y acompañamos a Mónica. Puppe Mandl y Andy Runschke.
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