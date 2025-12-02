SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Marcos y María Marta Roca Antequera lamentan su partida y acompañan a sus hijos y a Ana en su dolor.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - La familia de Marcela y Germán Friedrich acompaña con cariño a los Schenone Urquiza en este momento triste.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d., 30-11-2025. - El directorio de Saenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A., lo recuerda con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d., 30-11-2025. - La familia Massaro y la agencia Las Flores, representante de Saenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A., rendimos homenaje a su memoria. Su presencia constante será siempre recordada. Diógenes continuará siendo parte de nosotros en espíritu y en corazón.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Carlos Barbosa Moyano y familia participan su fallecimiento y abrazan a toda la familia.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes A., q.e.p.d. - falleció el 30-11-2025. - Juan Mariano Villar Urquiza y Juan de la Cruz Ramallo, participan con enorme tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes A., q.e.p.d. - Natalia y Diego Del Piano acompañan con cariño a María, Carolina, Diógenes y Justo en este triste momento.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Juan y Verónica Cornejo abrazan con todo cariño a Ana e hijos, rogando por su eterno descanso.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes A., q.e.p.d. - falleció el 30-11-2025. - El Jockey Club participa con profundo pesar el fallecimiento de su socio vitalicio y ex miembro de la comisión directiva, rogando oraciones en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes A., q.e.p.d. - falleció el 30-11-2025. - La comisión directiva del Jockey Club participa con pesar su fallecimiento y pide oraciones por su eterno descanso.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Los copropietarios del Consorcio Av. Alvear 1678 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diogenes, q.e.p.d. - Horacio Alberto Vaccare y familia participan su fallecimiento y acompañan a todos los Urquiza en este triste momento.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Patricia Jones y sus hijos Patricia y Nicolás Durrieu, Antonela y Manuel Saénz Rozas acompañan a Anita y a María, Carolina, Diógenes y Justo con mucho cariño y oraciones.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Diego Félix y Laura San Martín despiden con mucho cariño a su querido amigo y acompañan con afecto a Diógenes (h.) y toda su familia.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Ignacio y Ana Madero y Félix y Mónica Fernández Madero participan la ida de Diógenes, quedándose con el recuerdo de su alegría para vivir.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Federico y Mónica Viale y su hijo Santiago participan y acompañan a la familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Guillermo White y Patricio White acompañan a Carolina Urquiza, Luis Schenone, Diógenes y Justo en este difícil momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Enrique Malbran y sus hijos despiden a su amigo Diógenes y acompañan a su familia con mucho cariño.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Mimi Blaquier y Pedro Silvestri, Magui y Anton, Loli y Juan Pereyra Iraola, Magda y Martín Naveira acompañamos a Diógenes (h.), Justo y a toda la familia con mucho cariño y oraciones.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Jaime y Gloria Bouquet Roldan (as.) acompañan a los Urquiza con muchísimo cariño.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes A., q.e.p.d. - Sus amigos Bruno Quintana, Urbano Diaz de Vivar, Esteban Cornejo, Diego Ibarbia, Diego Norberto Quirno, Guillermo Strada, Eduardo Santamarina, Tato Lanusse, Julio Sánchez Sorondo, Emilio Dumais, Marcelo Condomí Alcorta, Roberto Hornos y Julio Uriburu participan con mucha tristeza su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Despedimos a nuestro querido primo Diógenes y acompañamos a sus hijos con mucho cariño. Matilde y Alfredo de Urquiza Anchorena y su hijo Alfredo, Vanesa y nietos.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Freddie Arocena (a.) despide con pena a un amigo de tantos buenos momentos compartidos.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Patricio López Saubidet y el Staff de López Saubidet Propiedades participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Nenina y Jandri despiden a Diógenes y acompañan a toda la gran familia Urquiza en estos momentos tan tristes.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Ángeles y Rufino Arce acompañan a todos los Urquiza con mucho cariño.

DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Antonio y Adriana Chalbaud, hijos y nietos acompañan a la querida familia Urquiza en estos tristes momentos.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diogenes, q.e.p.d. - Oscar Devotto y sus hijos Oscar Pedro, Paula y Gugui lo despiden con mucho cariño y acompañan a sus hijos y familia en este triste momento.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Ernesto Spangenberg despide a su querido amigo y acompaña a Ana y a los Urquiza con todo cariño.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes A., q.e.p.d. - Martín Goldstein y Graciela Zito participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Justo y Diógenes con el afecto de siempre.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - María Susana Azzi acompaña a María, Carolina y a todos los Urquiza con mucho cariño.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Martín Cabrales abraza con cariño a su familia y ruega oraciones en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Patricia y Miguel Gomez Aguirre participamos con profunda tristeza su fallecimiento y enviamos todo nuestro afecto a nuestras primas Arrillaga Urquiza Anchorena.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Diógenes, te recordaremos siempre con mucho cariño y extrañaremos a nuestro entrenador y consejero de tenis. Ana, te abrazamos y acompañamos. Lucía de Anchorena y Eduardo Blaquier.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Carlos y Carolina Logascio acompañan a Justo y su familia con mucho cariño.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Fernando y Analía Rueda acompañan a sus primos María, Carolia, Justo y Diógenes y ruegan una oración en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes A., q.e.p.d. - La comisión directiva, los socios y el personal del Ocean Club, despiden a Diógenes, acompañan a su querida familia y piden una oración en su memoria.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Martín y Paula Asconapé despiden a Diógenes con cariño y acompañan a toda la familia De Urquiza.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Roberto y Jorge Aubone Videla despiden al amigo y acompañan con gran cariño a María, Carolina, Diógenes y Justo.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - María Gabriela Flores Pirán y Germán Neuss (as.) lamentamos el fallecimiento de Diógenes y acompañamos a Diógenes (h.), Sonia y sus hijos.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes A., q.e.p.d. - Racket Club, su directorio y personal, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Justo y familia con el cariño de siempre.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Ana Durañona de Saravia acompaña con cariño a sus hijos y a Ana en tan triste momento.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - José María Quesada, Alicia Álvarez, sus hijos José María y Pili Roviralta, Candelaria y Justo Urquiza, Celina y Hugh Arnold, sus nietos y biznietos despiden con mucha pena a Diógenes, abrazando con cariño a Ana y sus hijos María, Carolina, Diógenes y Justo.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes. - Julio Andreoli y familia despiden con cariño a su amigo y acompañan a su familia en este triste momento.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Sus sobrinos Eleonora Nazar Anchorena de Avellaneda y Carlos Avellaneda acompañan a toda la familia Urquiza en este triste momento, quedándonos para siempre el recuerdo de la gran persona que fue Diógenes.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Benito y Josefina Nazar Anchorena junto con Benito (h.) y Laura Nazar Anchorena de Ugarte y Lucila Nazar Anchorena de Williams acompañan a Carolina, Justo, Diógenes (h.) y María con todo cariño.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diogenes, q.e.p.d. - Fernando Strada y Cecilia Cordero acompañan a Maria, Caro, Diogenes y Justo con mucho cariño en su gran dolor.

† DE URQUIZA ANCHORENA, Diógenes, q.e.p.d. - Carlos, Santiago, Juan, Javier y Diego de la Vega despiden al querido Diógenes y acompañan a la familia con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa