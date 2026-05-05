“Decisiones que rompieron la pareja”: tras la explosiva frase de su exmarido, Adabel Guerrero contó por qué terminó su matrimonio

Tras 17 años de pareja y en medio de fuertes rumores de infidelidad, Adabel Guerrero rompió el silencio. La bailarina enfrentó las versiones sobre la crisis que atraviesa con el padre de su hija Lola a través de un descargo contundente en sus redes sociales. Ante la mirada del público, detalló los motivos que la alejaron de Martín Lamela.

Después de que el padre de su hija emitiera un comunicado mediante su cuenta de Instagram, la vedette decidió dar su versión de los hechos; “Hubo un gran desgaste”, aseveró (Foto: Instagram/@adabelguerrero)

Aunque la prensa señala a un tercero en discordia como detonante, la vedette eligió la sinceridad sobre su proceso interno. “Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro”, explicó mediante un posteo que realizó en su cuenta de Instagram, en la que acumula 1.2 millones de seguidores. Según sus palabras, el tiempo provocó un efecto inevitable: “Hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos”.

Adabel Guerrero rompió el silencio mediante un fuerte comunicado (Foto: Captura Instagram/@adableguerrero)

En ese sentido, reconoció que la angustia la acompañó durante un largo período: “Tuve que enfrentar una verdad personal: ya no me estaba sintiendo bien”. Y añadió: “Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje”.

A pesar del dolor por la presunta deslealtad que circula en los medios, la prioridad de la bailarina es clara. “Nuestra hija es y será siempre nuestra prioridad absoluta”, afirmó con firmeza. Guerrero también recordó el esfuerzo que ambos hicieron por salvar la familia: “Durante años intentamos sostener, acompañar y reconstruir el vínculo”.

Adabel Guerrero y Martín Lamela son padres de Lola, de 8 años

A su vez, la actriz reflexionó sobre el vínculo que planea mantener con quien es el padre de su hija. “Una familia puede seguir siéndolo desde otro lugar, más sano y más genuino, aunque la pareja ya no continúe”, reflexionó.

“Hoy elijo transitar este momento con respeto, sin entrar en conflictos ni exponer más de lo necesario. Porque hay una historia valiosa y, sobre todo, una hija que merece crecer con amor, cuidado y adultos responsables. Agradezco la comprensión y el respeto en un momento tan sensible”, cerró.

El descargo de Adabel llegó unas horas después de que Lamela recurriera a su perfil de Instagram para romper el silencio. Junto a una foto con su hija Lola, escribió: “No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y, por distintos motivos, nuestra relación se desgastó”.

El posteo de Instagram con el que Martín Lamela confirmó su separación de Adabel Guerrero (Foto: Instagram @martin_lamela)

Y completó: “En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa. Les pido a todos que, por favor, respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias”.