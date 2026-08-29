SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DI BELLO, Leandro Emilio, 26-8-2026. - Aidan y Alda Ford, Carmen y Héctor Barrios, Mónica y Gustavo Dalesio, Ana y Martin Cabral, Marion y José María Cier, Alicia y Miguel Gándola, Marilé y Gabriel Micheletti, Evangelina y Luis Morán, Soledad y Julio Panelo, Paula y Francisco Plá Cárdenas, Patricia y Rodolfo Porrino, Pilar y Gregorio Sanz, Florencia y Juan Simó, Graciela y José Urriza, Inés Zorrilla y familias participamos el fallecimiento de nuestro querido amigo de Benquerencia, Leandro Emilio Di Bello y acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Rezamos una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa