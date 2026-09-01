Saltar al contenido principal
LA NACION

DOLABJIAN, Néstor,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DOLABJIAN, Néstor, (Tito) q.e.p.d. - Despedimos con enorme tristeza a nuestro querido Tito. La familia Fernández abraza con el corazón a sus hijos Florencia, Carolina y Santiago, a su yerno Fernando, a su nuera Micaela, a sus nietas Francesca y Bianca, y a sus grandes amigos, recordándolo siempre con profundo cariño. Que descanse en paz.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias al Mundial de Básquet 2027, con la selección argentina
    1

    Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias al Mundial de Básquet 2027, con la selección argentina

  2. Cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano con uno de los versus más esperados
    2

    Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano con uno de los versus más esperados

  3. El padre argentino que denunció a su exesposa brasileña logró regresar al país con sus dos hijos
    3

    El padre argentino que denunció a su exesposa brasileña logró regresar al país con sus dos hijos

  4. Soledad Fandiño reveló cómo está de salud, a dos años de la operación de cáncer de mama
    4

    Soledad Fandiño, a dos años del diagnóstico de cáncer de mama: “Uno piensa que cuando te operás ya estás, y no es así”