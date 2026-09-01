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DOLABJIAN, Néstor,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DOLABJIAN, Néstor, (Tito) q.e.p.d. - Despedimos con enorme tristeza a nuestro querido Tito. La familia Fernández abraza con el corazón a sus hijos Florencia, Carolina y Santiago, a su yerno Fernando, a su nuera Micaela, a sus nietas Francesca y Bianca, y a sus grandes amigos, recordándolo siempre con profundo cariño. Que descanse en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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