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DOLEGA DE DODERO, Tatiana
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DOLEGA de DODERO, Tatiana, q.e.p.d. - Laura, Enrique Crotto y familia despiden con gran pena a Tata y acompañan a Pato, Karol y familia con sus oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
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