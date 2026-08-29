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LA NACION

DOLEGA, Tatiana

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DOLEGA de DODERO, Tatiana, q.e.p.d. - Mercedes y Pablo Roccatagliata la despiden con profundo dolor y acompañan con mucho cariño y oraciones a toda su familia.

DOLEGA de DODERO, Tatiana, falleció el 26-8-2026. - Despedimos a nuestra querida amiga Tata con muchísimo amor y una enorme tristeza. Atesoraremos por siempre en nuestros corazones los años compartidos en Panamá. Acompañamos a Juan, Jose, Juan Cruz, Tania y sus familias con todo nuestro cariño. Caro Berardi, Ro Farsetti, Kuki Ball y Lucia Suarez.

DOLEGA de DODERO, Tatiana. - Moro y Ali, sus hijos Rorro, Tina y nietos despedimos a nuestra querida Tata con mucho cariño y acompañamos a Dodo e hijos, y a Pato, Karol y familia en tan triste momento. Descansa en paz.

DOLEGA, Tatiana, q.e.p.d. - El rector, la oficina de graduados y la comunidad académica de la Universidad de San Andrés participan con profundo pesar el fallecimiento de su graduada y acompañan a su familia en este difícil momento.

DOLEGA, Tatiana, q.e.p.d. - Belén Frers, José del Pino e hijos despiden con inmensa tristeza a su adorada Tata, agradeciendo por su vida ejemplar, y abrazando con mucho cariño a Juan, Jose, Cruz, Tania y a todos los Dolega.

DOLEGA, Tatiana, q.e.p.d. - Gloria Rossi y Juan Fagalde abrazan con mucho amor a Juan, José, Cruz y Tania, acompañándolos en la despedida de Tata, quien vivió celebrando la amistad y la vida en cada momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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