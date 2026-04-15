SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DOMÍNGUEZ, Holber Raúl, q.e.p.d. - Los socios y staff del Estudio Croz participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos Esteban y Cecilia y demás familiares en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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