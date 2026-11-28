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DONCEL, Marta Soria Martin de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DONCEL, Marta Soria Martin de. - Sus sobrinos Cervio Soria y Florido Soria despiden a Marta y acompañan a sus hijos y nietos. Ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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