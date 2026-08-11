SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DYSON, Brian W., q.e.p.d. - Edgar Castro, presidente de la Fundación Educacional San Jorge y todos sus miembros directivos, participan con hondo pesar su fallecimiento. Brian ha sido un importante y generoso benefactor de St. George¨s College y un destacado miembro de su comunidad.

DYSON, Brian W., q.e.p.d. - La comisión directiva de St. George¨s College, los directivos y la Fundación Educacional San Jorge participan con pesar el fallecimiento de su exalumno, camada 1952, y expresan su eterno agradecimiento por su generosidad. Acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa