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EIRAS, Roberto Omar
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ EIRAS, Roberto Omar, q.e.p.d., falleció el 27-11-2026. - Su esposa Graciela Salles, sus hijos Leticia y Pablo Vigo y Fernanda, sus nietos Matías y Antonella Pizzo, Francisco y Laura Gherra, Sofía y Micaela y su bisnieto Pedro participan con profunda tristeza su partida, lo despiden con amor y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
✝ EIRAS, Roberto Omar, q.e.p.d. Lisandro Aronin, Ana Barilaro, Beatriz Ferdman, Moira Fullana, Gerardo Magno, Mariano Mark, Graciela Pereira, Liliana Rodríguez, Alejandro Sudera, Diego Tosca y el Dr. Contreras despedimos con amor a Roberto Eiras, con quien tanto aprendimos. Acompañamos en este triste momento a su familia, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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