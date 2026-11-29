SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ EIRAS, Roberto Omar, q.e.p.d. - Elena Altomonte, Soledad Navarro, Susana Rago y Jessica Susco acompañan con mucho cariño a su querida amiga Leticia y a su familia en este triste momento, y elevan una plegaria para Roberto.

Avisos fúnebres

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