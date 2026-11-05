SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ESTRADA, Juan Agustín, q.e.p.d. - Susana y Negro Aguilar despiden al amigo de toda la vida con inmensa tristeza.

✝ ESTRADA, Juan Agustín. - Sus amigos del San Pablo lo despiden con mucho afecto y rezan por su alma.

✝ ESTRADA, Juan Agustín, q.e.p.d. - Malena Gainza, junto a sus hijos, abrazan a Luz, Manuel y Juan, acompañando a su familia con oraciones en este triste momento.

✝ ESTRADA, Juan Agustín, q.e.p.d. - Con gran tristeza se nos va un patriota, un profundo católico y un criollo de ley, descendiente del virrey Liniers. Pero nos deja la esperanza puesta en su mujer Nora y sus 9 hijos que son fiel reflejo suyo. Juan Etchebarne Gainza y el personal de la Estancia La Morocha los acompañan con mucho cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

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