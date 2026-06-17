LA NACION

FAGALDE GRONDONA, Alfredo Luciano

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FAGALDE GRONDONA, Alfredo Luciano, q.e.p.d. - Marido, padre, suegro y abuelo inmenso. Nos enseñaste a sentir, pensar y actuar como personas de bien. Nos mostraste, con tu ejemplo, la generosidad y la incondicionalidad. Te agradecemos la vida, nuestra familia y tanta entrega profunda. Damos gracias a Dios por haberte puesto en nuestro camino. Para siempre en nuestros corazones, te despide este familión. Tu querida Lili y tus hijos: Alfre y Mechi, Agus y Tomi, Euge, Rochi y Paqui, Tincho y Juanita, y Clari y Pedro, y tus nietos: Elu, Isa y Rafa, Manolo, Cata y Juanita, Lupe y Azul, y Jacinta.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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