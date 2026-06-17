Messi explicó por qué rompió en llanto tras el primero de sus tres goles ante Argelia: “Pasé unos días difíciles”

Tras el triunfo de la selección argentina por 3 a 0 en el debut del Mundial 2026 ante Argelia, la figura del partido, Lionel Messi, explicó por qué se emocionó y rompió en llanto tras el primero de sus tres goles. “Pasé unos días difíciles”, reveló el astro rosarino.

Consultado por la prensa sobre la emoción en el primer gol, Messi relató: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

Aunque el capitán argentino nunca detalló a qué se refería con sus dichos.

La emoción de Messi tras su primer gol en el Mundial 2026

Por otra parte, el jugador rosarino analizó el desempeño del plantel argentino en el partido de este martes: “Estuvimos bien paraditos cuando tuvimos la pelota y supimos manejar muy bien el partido”. También destacó la buena técnica y la intensidad de los jugadores argelinos.

“Teníamos la experiencia del último y nadie regala nada”, señaló Messi en referencia a la dificultad de los primeros partidos en los mundiales y recordando el debut de la selección argentina en el Mundial 2022, frente a Arabia Saudita.

Messi explicó por qué se quebró en llanto tras el primer gol

El jugador del Inter Miami en este partido alcanzó un nuevo logro: se convirtió en el jugador con mayor cantidad de goles en mundiales, junto al alemán Miroslav Klose, con 16 conquistas.

Consultado por esa nueva marca, el astro argentino valoró a los colegas con los que comparte dicho podio. “Es un honor. Están Mbappe, Ronaldo, pero son números que no significan nada. Son estadísticas. Ronaldo es de los más grandes y no está primero, entonces es una sola estadística”, dijo.

En relación a otros logros personales, Messi se refirió al hecho de contar con una calle con su nombre en New Jersey y la satisfacción que le genera ese reconocimiento así como los muchos que obtuvo a lo largo de su carrera. “No me imaginaba ni eso ni todo lo que me tocó vivir. Todo esto es de yapa, tuve la suerte de conseguir todo y más a nivel grupal e individual. Hoy me toca disfrutar de esto. Todo lo que logré es más de lo que imaginé cuando era chico”, aseguró.

Messi volvió a hacer historia y en el debut de la Argentina en el Mundial 2026 metió tres goles Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Respecto a los desafíos por delante en el Mundial 2026, el capitán argentino consideró que “todos los partidos van a ser físicamente muy intensos”. Además, explicó que siempre que le toca jugar su objetivo es brindar el mejor rendimiento deportivo posible: “Siempre me gusta estar al máximo”, sostuvo. En relación a eso, contó que está viendo la serie del tenista Rafael Nadal y aseguró que en ese aspecto son “muy parecidos”.

En el partido frente a Jordania, el jugador premiado a lo largo de su carrera con ocho premios Balón de Oro fue el autor de los tres goles de dieron la victoria a la selección argentina. A los siete minutos del primer tiempo el conjunto dirigido por Lionel Scaloni avisó. Generó una jugada que terminó con la pelota dentro del arco rival pero fue invalidada por el árbitro del encuentro, Szymon Marciniak, tras el chequeo del VAR.

Messi fue la figura del partido

A los 17 minutos, Messi abrió el marcador con un golazo desde afuera del área que se clavó en un ángulo del arco defendido por Luca Zidane. La asistencia estuvo a cargo de su compañero en el Inter de Miami, Rodrigo De Paul.

Ya en el segundo tiempo, a los 60 minutos del partido, llegó el segundo tanto del conjunto albiceleste. En esta oportunidad, la jugada empezó con un gran pase largo del arquero Emiliano “Dibu” Martínez. Quien recibió ese envío largo fue Messi y quien terminó dejando la pelota contra la red también fue él.

El tercero llegó gracias a un pase de Nicolás González y a los 78 minutos salió del campo de juego, para dejarle su lugar a Nicolás Paz, y como era de esperar, fue despedido con una ovación.

Ahora, con el seleccionado argentino encaminado en el Grupo J, frente a Austria, este lunes, a las 14, en Dallas. Pero lo importante es que el primer paso fue dado de manera firme.