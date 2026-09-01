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FALUS, Andrés Pablo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FALUS, Andrés Pablo, q.e.p.d., falleció el 30-8-2026. - Tu esposa María José Craviotto, tus hijos Sol y Ramiro Fernández Rey, Lucila, Agustín y Silvina Barreiro, Nicolás y María Victoria Gómez y Milagros y tus adorados nietos, Micaela, Pilar y Juan Cruz Fernández Rey, Delfina, Trinidad, Guadalupe y Catalina Falus nos unimos en oración a Jesús y María, para que te reciban, confiando en su infinita misericordia. Hasta que nos volvamos a encontrar.

FALUS, Andrés Pablo. - María José, te acompañamos en este triste momento tus amigas de música. Mirian, Teresa, María Mirta, Delita, Regina, Almudena, China, Inés y Silvia.

FALUS, Andrés Pablo, q.e.p.d., falleció el 30-8-2026. - El Painamar Group despide con tristeza al querido amigo y alma máter. Tu recuerdo permanecerá en nosotros. Acompañamos a M. José y toda su familia con oración. Silvia y Eduardo Bassi, Stella y Osvaldo Casalía, Graciela y Ricardo Echeverry, Eugenio Inchausti, Dolores y Julio Morano, Cristina y Alberto Moro, Susana y Oscar Repetto y Lía y Marcelo Ruegg.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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