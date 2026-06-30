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FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel, q.e.p.d. - Los socios, gerentes y miembros de Auren Argentina despedimos con mucha tristeza a Isa y acompañamos a Isita, Lucho, Rochi, Poli, Gero y a toda la familia Fernández Ocampo en su dolor, y elevamos una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ OCAMPO, Isabel, q.e.p.d. - José y Agustina Martínez de Hoz la despiden con oraciones y abrazan a Luisa, Laura e Inés y familias con muchísimo cariño.

Avisos fúnebres
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