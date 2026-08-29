1
FERREYRA, Agustin,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FERREYRA, Agustin, q.e.p.d., falleció el 27-8-2026. - Tu mujer Amaya, tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, te despedimos con todo el amor que en vida te brindamos, te amamos para siempre. ¡Que descanses en paz!
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Cómo impacta en las jubilaciones la decisión que se tome sobre el salario mínimo
- 3
La mamá de Tini, sobre Alejandro Stoessel: “No existe un tipo más honesto; es impecable, con valores, ética y moral indiscutibles”
- 4
El kirchnerismo respaldó a un juez que viajó a Lago Escondido y puso en pausa la doctrina del “lawfare”