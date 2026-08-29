SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FERREYRA, Agustin, q.e.p.d., falleció el 27-8-2026. - Tu mujer Amaya, tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, te despedimos con todo el amor que en vida te brindamos, te amamos para siempre. ¡Que descanses en paz!

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa