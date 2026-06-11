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FIORENTINO, Eduardo Roberto,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FIORENTINO, Eduardo Roberto, q.e.p.d. - Los miembros del directorio y el personal de Corsiglia y Cia SA participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a María Laura, Daniela, Lorena e hijos en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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