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FIORENTINO, Eduardo Roberto,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FIORENTINO, Eduardo Roberto, q.e.p.d. - Los miembros del directorio y el personal de Corsiglia y Cia SA participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a María Laura, Daniela, Lorena e hijos en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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