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FLO, Ana María Mónica
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FLO, Ana María Mónica q.e.p.d., falleció el 30 de julio de 2026. - Sus hijos Manuel y Mercedes, su nuera Dolores, su yerno Dionisio y sus nietos la acompañan en este momento y ruegan por su eterno descanso. La despediremos hoy, a las 12 hs., en el Jardín de Paz.
Aviso publicado en la edición impresa
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