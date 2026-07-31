SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FLO, Ana María Mónica q.e.p.d., falleció el 30 de julio de 2026. - Sus hijos Manuel y Mercedes, su nuera Dolores, su yerno Dionisio y sus nietos la acompañan en este momento y ruegan por su eterno descanso. La despediremos hoy, a las 12 hs., en el Jardín de Paz.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa