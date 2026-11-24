SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FRANZINI, Mario Alberto, q.e.p.d., falleció el 21-11-2026. - La familia Arano participa el fallecimiento del papá de Martín y ruega una oración en su memoria.

✝ FRANZINI, Mario Alberto, q.e.p.d., falleció el 21-11-2026. - La familia Arano participa el fallecimiento del papá de Martín y ruega una oración en su memoria.

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Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa