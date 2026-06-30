SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FREITES, Manuel Eduardo, capitán de fragata (RE), aviador naval, veterano de Malvinas. - Querido papá en la paz de saber que descansas junto al Padre, te despedimos con todo nuestro amor, tus hijos, nietos y bisnietos. Vuela alto papi.

✝ FREITES, Manuel Eduardo, Cap. Frag., q.e.p.d., 29-6-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.

Avisos fúnebres

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