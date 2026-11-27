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FRITZ, Ernesto Francisco
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FRITZ, Ernesto Francisco (Cacho), q.e.p.d., falleció en Ushuaia, el 26-11-2026. - Su yerno Cte. Pr. (R) GNA Humberto Alvarez, sus hijos Chapy, Chelo, Gigi, Tony y Fer y sus concuñados Carlos y Reynaldo lo despiden con todo cariño y acompañan con amor a Yenni e hijos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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