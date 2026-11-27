SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FRITZ, Ernesto Francisco (Cacho), q.e.p.d., falleció en Ushuaia, el 26-11-2026. - Su yerno Cte. Pr. (R) GNA Humberto Alvarez, sus hijos Chapy, Chelo, Gigi, Tony y Fer y sus concuñados Carlos y Reynaldo lo despiden con todo cariño y acompañan con amor a Yenni e hijos en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa