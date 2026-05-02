FUNES, Alicia Rosa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FUNES de SOBRÓN, Alicia Rosa, Dra., q.e.p.d., volvió a la casa de Dios el 28-4-2026. - Sus hijos Luis María, Carlos María, María Del Carmen, Juan, María y Pablo María; sus nueras Araceli y Alba; sus nietos María, Clara, Santiago, Guadalupe, Nicolás y Julián; su bisnieto Thomas, la despiden con amor y fe, elevando una oración por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados el 30 de abril, en el cementerio Colinas de Paz, en la ciudad de Mar Del Plata.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa