SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARBARINO de SEILER, María Graciela. - Tu hermana Queca, Jorge, Pili y tu ahijada Pachi te despedimos con profundo dolor. Acompañamos en este triste momento a Juanchi, Lore, y tus queridos nietos, rogando una oración en tu memoria.

✝ GARBARINO, María Graciela. - Susana y Jorge Miró junto a Mercedes y María acompañan a la familia y piden una oración en su memoria.

✝ GARBARINO de SEILER, María Graciela, q.e.p.d. - Amelia y Guillermo Flaherty, Dorilí y Enrique Gagliardi, Graciela y Jorge Herrera, Susana Reilly, Graciela y Manuel Viñal acompañan a Juanchi, Vero y toda la familia Seiler en este momento tan triste. Tus amigas de tantos encuentros, Cuando se Pueda, te vamos a extrañar por siempre con cariño.

✝ GARBARINO de SEILER, María Graciela, q.e.p.d., falleció el 24-11-2026. - Las familias: Chapouille, Cianni, Collado, Garcia Traverso, Manzitti y Vallacco despiden a su querida amiga, ruegan una oración en su recuerdo y acompañan a sus hijos en este triste momento.

Avisos fúnebres

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