GARCÍA, Aurora

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA de CATUCCI, Aurora, q.e.p.d., falleció el 31-10-2026. - La jueza y los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal acompañan a la doctora Liliana E. Catucci y familia en este momento y ruegan una oración en memoria de su madre.

Avisos fúnebres

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