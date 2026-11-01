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GARCÍA, Aurora
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCÍA de CATUCCI, Aurora, q.e.p.d., falleció el 31-10-2026. - La jueza y los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal acompañan a la doctora Liliana E. Catucci y familia en este momento y ruegan una oración en memoria de su madre.
Aviso publicado en la edición impresa
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