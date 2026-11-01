SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCIA de CATUCCI, Aurora, q.e.p.d. - Tus hijas Liliana y Silvina y tu yerno Héctor Galeliano te despiden con todo el amor que nos diste toda la vida. Fuiste una madre inolvidable, buena, cariñosa, generosa y alegre. Que Dios te bendiga, mamá.

Avisos fúnebres

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