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GARCIA DE CATUCCI, Aurora
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCIA de CATUCCI, Aurora, q.e.p.d. - Tus hijas Liliana y Silvina y tu yerno Héctor Galeliano te despiden con todo el amor que nos diste toda la vida. Fuiste una madre inolvidable, buena, cariñosa, generosa y alegre. Que Dios te bendiga, mamá.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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