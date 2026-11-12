SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo. - Gloria y Jorge Fiorito despiden al querido Teddy con dolor y acompañan a Vero con cariño.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo. - Cecilia Zuberbuhler (a.) despide a Teddy con cariño y acompaña con tristeza a Verónica y toda su familia.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy). - Valeria y Ricardo Grüneisen, hijos y nietos acompañan con mucho cariño a Verónica y toda su familia en estos momentos de dolor y rezan por la querida memoria de Teddy.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - María Martha y Dickie Siri acompañan a la muy querida Verónica con todo cariño en este triste momento.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Te acompañamos Vero con mucho cariño. Inés y Dany Palandjoglou (as.).

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Alberto Albamonte e hijos, y Diana Garrahan lo despiden con profundo dolor y acompañan a Verónica y su familia en este triste momento.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Despedimos con tristeza a Teddy y abrazamos a Verónica y su familia con gran cariño. Eduardo Escasany y Helena.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Gerardo y Marta Segura, sus hijos Gerardo, Diego, Gonzalo y Eugenia lo despiden con mucha tristeza.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - José Noguerol y Lucía Orcoyen despiden con tristeza a Teddy y abrazan con cariño a Vero y los chicos.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Elena Blomberg Esteves despide a Teddy con muchísimo cariño y abraza fuerte a Verónica e hijos.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Eña y Luis Ribaya (as.) despiden al gran Teddy con infinita tristeza y acompañan a Vero y a toda la familia con mucho cariño.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy). - Cristiano Rattazzi, su señora Gabriela Castellani y familia participan con dolor la pérdida del querido Teddy y acompañan a su esposa Verónica y familia en este triste momento.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo, (Teddy), q.e.p.d., 9-11-2026. - Sus amigos de tantos años de foro despedimos a la voz de sabiduría del grupo. ¡Te vamos a extrañar Teddy! Abrazamos a Vero y familia. Beto Álvarez Vitale, Carlos Pan, Clarisa Estol, Gustavo D¨Alessandro, Martín Migoya, Mauro Boo y Paco Ortega.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo, (Teddy). - Woods y Erica Staton participan con profundo dolor el fallecimiento de Teddy. Abrazan con mucho cariño a Vero, Veroniquita, Rafael y a toda la familia en este triste momento.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo, (Teddy), q.e.p.d. - Andrés Gueron lo despide con tristeza y abraza a Verónica y familia con mucho cariño.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo, (Teddy). - Osvaldo Cornide despide a su amigo y acompaña a Verónica en estos tristes momentos.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo, (Teddy), q.e.p.d. - Marie-Pierre Agárdy y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su querida amiga Verónica y a sus hijos Rafael y Verónica en momentos tan tristes y ruegan una oración en memoria de Teddy.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo, (Teddy) q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy despiden con mucha tristeza a Teddy y acompañan con mucho afecto a Verónica, Veroniquita, Rafa y familia en estos momentos tan difíciles y ruegan una oración en su memoria.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, (Teddy), q.e.p.d., fallecio el 9-11-2026. - Hugo Franco y Alicia participan con pesar la partida de un querido amigo, recordando los buenos momentos compartidos y acompañan a Vero y sus hijos Veroniquita y Rafa con mucho cariño.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - María Inés y Gustavo Herrero despiden a su querido amigo Teddy y acompañan a Vero y su familia con mucho cariño.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Elena y Mariano Grondona y sus hijos María, Jacinta, Mariano Florencio y Paula lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Verónica, Rafa y a Veroniquita con todo amor.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, (Teddy). - Aurora y Vicente Massot acompañan con cariño a Verónica y familia en este momento de dolor. Y ruegan oraciones en su querida memoria.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, (Teddy). - Marcos y Clara Martins (as.) e hijos acompañan a Vero, Rafa, Veroniquita y familia en este triste momento.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, (Teddy), q.e.p.d. - Ana Santamarina, Alicia Morea, Cristina García, Isa Berhongaray y Silvina Videla abrazan a Vero y a sus hijos con mucho cariño.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, (Teddy), q.e.p.d. - Bruno y Mariel Quintana participan su fallecimiento y acompañan a Verónica en estos tristes momentos, rogando una oración en su memoria.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Pablo y Alberto Brescia despiden con tristeza al querido Teddy, acompañando a su compañera de toda la vida, Verónica, y toda su familia en este triste momento.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, (Teddy), q.e.p.d., falleció el 10-11-2026. - Sus amigos de la mesa del Tenis Club Argentino, despedimos con profunda tristeza a nuestro gran amigo Teddy y acompañamos a su familia, agradeciendo una oración por su eterno descanso. Eduardo Escasany, Alejandro Holmberg, Santiago García Calvo, Alex Laurence, Handy Dodero, Bicho Romani, Luis White, Juan Lavalle Cobo (a.), Carlos Gowland, Dicky Siri, Federico Oromí, Horacio Piñón, Guillermo Toré, Tobi Marino, Carlos Baron Supervielle, Alejandro Pirovano, Alberto Paz, Oscar Mancini, Nicky Hauser, Mono Micelli y Tito Vázquez.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo R. (Teddy), q.e.p.d. - Francis J. Verstraeten y Cristina Feune de Colombi lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Verónica y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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