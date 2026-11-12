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GARCIA MANSILLA, Eduardo Rafael

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCIA MANSILLA, Eduardo Rafael, q.e.p.d. - Enrique Malbran y familia acompañan con mucho cariño a Verónica y sus hijos y ruegan una oración en su memoria.

GARCIA MANSILLA, Eduardo Rafael. - José y Florencia Brea (as.) despiden a un guerrero y abrazamos a Verónica y toda su familia con mucho cariño.

GARCÍA MANSILLA, Eduardo Rafael, (Teddy), q.e.p.d. - Dora Sánchez y Martín Cabrales (a.) acompañan a su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA MANSILLA, Eduardo Rafael, (Teddy), q.e.p.d. - Federico Braun y María Freixas (as.) lo despiden con tristeza y acompañan a Verónica con mucho cariño en este triste momento.

GARCÍA MANSILLA, Eduardo Rafael, (Teddy), q.e.p.d. - Luis y Mercedes Donaldson despiden a Teddy, compañero del Punta del Este La Barra Golf Club, y acompañan a Vero en este triste momento rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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