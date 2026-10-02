GARCÍA PIÑEIRO, Inés María
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCÍA PIÑEIRO de SUNDBLAD, Inés María. - Sus primos Beruti despiden a la querida Inés y acompañan a Federico y los chicos con todo cariño.
✝ GARCÍA PIÑEIRO de SUNDBLAD, Inés María. - Diego y Angélica de Corral despiden a Inés con mucho cariño, acompañando a toda la familia en este momento.
✝ GARCÍA PIÑEIRO de SUNDBLAD, Inés María. - Alberto San Miguel, Dolores de la Bouillerie de San Miguel y sus hijos Martina y Juan Uriburu, Alberto e Inés Gilardi, Alejandro y Josefina Parera despiden a Inés con mucha pena y acompañan a Federico y los chicos en su dolor.
✝ GARCÍA PIÑEIRO de SUNDBLAD, Inés María, q.e.p.d. - Jorge Pell y Matty Olivera de Pell despiden con tristeza a Inés, ruegan una oración por su alma y acompañan con cariño a Federico y familia.
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