GARCÍA PIÑEIRO, Inés María

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA PIÑEIRO de SUNDBLAD, Inés María. - Sus primos Beruti despiden a la querida Inés y acompañan a Federico y los chicos con todo cariño.

✝ GARCÍA PIÑEIRO de SUNDBLAD, Inés María. - Diego y Angélica de Corral despiden a Inés con mucho cariño, acompañando a toda la familia en este momento.

✝ GARCÍA PIÑEIRO de SUNDBLAD, Inés María. - Alberto San Miguel, Dolores de la Bouillerie de San Miguel y sus hijos Martina y Juan Uriburu, Alberto e Inés Gilardi, Alejandro y Josefina Parera despiden a Inés con mucha pena y acompañan a Federico y los chicos en su dolor.

✝ GARCÍA PIÑEIRO de SUNDBLAD, Inés María, q.e.p.d. - Jorge Pell y Matty Olivera de Pell despiden con tristeza a Inés, ruegan una oración por su alma y acompañan con cariño a Federico y familia.

Avisos fúnebres

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