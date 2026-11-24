SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCÍA SOLLA, Alberto Carlos (El Pelado) q.e.p.d., 22-11-2026. - Su familia y sus amigos participan su fallecimiento.

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Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa