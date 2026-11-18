SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GIULIETTI, Ana María, q.e.p.d. Dr. Francisco J. Fernández y familia expresan su más profundo pesar por el fallecimiento de la madre del Lic. Raúl Enrique Rigo, y lo acompañan a él y a sus seres queridos en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa