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GONZALEZ CASARTELLI, Carola
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GONZALEZ CASARTELLI, Carola q.e.p.d., falleció en Río de Janeiro el 13 de septiembre de 2026. - Su madre Angela (Cuqui); sus hermanos Pablo y Fátima, Matías, María Pía, y María Ana y Pablo; sus sobrinos José, Mateo, Belén, Iñaki, Luz y Olivia y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos descansan en el Parque Memorial. Se celebrará una misa en su memoria el martes 13 de octubre, a las 19.30hs, en la Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano, La Redonda, Vuelta de Obligado 2042.
Aviso publicado en la edición impresa
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