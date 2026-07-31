LA NACION

GONZALEZ FARKAS, Diego

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GONZALEZ FARKAS, Diego. - Con mucha tristeza despedimos a Diego, nuestro querido amigo y compañero de la promoción 1972 del colegio La Salle. Lo recordaremos con gran cariño por su ejemplar y siempre presente buena onda. Acompañamos a Mariana y a su familia en este doloroso momento. Rezamos por tu alma. Tus compañeros de La Salle 72.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. La drástica medida que Meloni analiza contra España por la crisis migratoria
    1

    Meloni evalúa suspender la libre circulación de personas con España por la crisis de migrantes marroquíes en Ceuta

  2. Pagano presentó un proyecto de juicio político contra Milei por los insultos a Lula
    2

    La diputada Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra Milei por el conflicto diplomático con Brasil

  3. Palermo: un hombre murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio al salir de un gimnasio
    3

    Palermo: un hombre murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio al salir de un gimnasio

  4. Empleados de un lavadero mostraron cómo le quedó la camioneta al Dibu Martínez después de quedar enterrado en el barro
    4

    Empleados de un lavadero mostraron cómo le quedó la camioneta al Dibu Martínez después de quedar enterrado en el barro