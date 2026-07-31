SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZALEZ FARKAS, Diego. - Con mucha tristeza despedimos a Diego, nuestro querido amigo y compañero de la promoción 1972 del colegio La Salle. Lo recordaremos con gran cariño por su ejemplar y siempre presente buena onda. Acompañamos a Mariana y a su familia en este doloroso momento. Rezamos por tu alma. Tus compañeros de La Salle 72.

Avisos fúnebres

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