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GONZALEZ FARKAS, Diego
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GONZALEZ FARKAS, Diego. - Con mucha tristeza despedimos a Diego, nuestro querido amigo y compañero de la promoción 1972 del colegio La Salle. Lo recordaremos con gran cariño por su ejemplar y siempre presente buena onda. Acompañamos a Mariana y a su familia en este doloroso momento. Rezamos por tu alma. Tus compañeros de La Salle 72.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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