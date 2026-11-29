SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZALEZ, Fernando Luis, médico psiquiatra, 29-11-57 - 21-11-2026. - Te dedicaste con excelencia y calidez humana a atender a tus queridos pacientes, a quienes asististe hasta el último momento, disfrutaste de estudiar, practicar deportes y de la música, del perfume del tilo en la ventana y de jugar con Oslo. Tu guitarra seguirá sonando en la tierra y en el cielo. Me quedo con la risa y con esos momentos mágicos compartidos. Deseo que estés disfrutando del viento en la cara y, como siempre me decías, todo va a estar bien. Te voy a extrañar infinito. Te quiero. Bettina.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa