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GORTARI, Mora

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GORTARI, Mora, 19-4-38 – 29-6-2026. - Con mucha tristeza despedimos a nuestra querida madre, abuela y bisabuela. Sus hijos Ramón y Natacha Delgado , Victoria y Marcos Oteiza , Paula y Andrew Powell; sus nietos Megan, Amapola y Helena, Lucas y Mili y su bisnieto Rufino hoy, a las 12.30, en el Cementerio de la Recoleta . - LAZARO COSTA, Tel. 1151457557.

GORTARI, Mora, q.e.p.d. - Su hermano Chango y su mujer Inés Rocha, sus hijos Juan Cruz y Dolly, Ivon y Charly, Rosario, Tati y Agustín, nietas y nietos acompañan a Juan Ramón, Victoria y Paula y despiden a Mora con mucho cariño.

GORTARI, Mora. - Dorotea, Brígida y Azul despiden a su amiga y acompañan a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres
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