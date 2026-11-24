SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GOSTANIAN, Ricardo. - Con mucho dolor, despedimos a Ricardo Gostanian y acompañamos a Luisa y a su familia en este momento. Aline y Arturo Karagozlu.

✝ GOSTANIAN, Ricardo. - Con mucho dolor, despedimos a Ricardo Gostanian y acompañamos a Luisa y a su familia en este momento. Aline y Arturo Karagozlu.

✝ GOSTANIAN, Ricardo. - Con mucho dolor, despedimos a Ricardo Gostanian y acompañamos a Luisa y a su familia en este momento. Aline y Arturo Karagozlu.

✝ GOSTANIAN, Ricardo. - Con mucho dolor, despedimos a Ricardo Gostanian y acompañamos a Luisa y a su familia en este momento. Aline y Arturo Karagozlu.

✝ GOSTANIAN, Ricardo. - Con mucho dolor, despedimos a Ricardo Gostanian y acompañamos a Luisa y a su familia en este momento. Aline y Arturo Karagozlu.

✝ GOSTANIAN, Ricardo. - Con mucho dolor, despedimos a Ricardo Gostanian y acompañamos a Luisa y a su familia en este momento. Aline y Arturo Karagozlu.

✝ GOSTANIAN, Ricardo. - Con mucho dolor, despedimos a Ricardo Gostanian y acompañamos a Luisa y a su familia en este momento. Aline y Arturo Karagozlu.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa