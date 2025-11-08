1
GUASTAVINO, María Laura
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GUASTAVINO, María Laura, q.e.p.d. - Querida Lu, te despido con tristeza y el cariño de siempre. Juan Manuel Castany.
† GUASTAVINO, María Laura. - Eduardo Martire y Clara Urquijo despiden a su querida amiga con mucha tristeza y los buenos recuerdos de los tiempos compartidos.
† GUASTAVINO, María Laura, q.e.p.d. - Los hijos de Chechi Elizalde y sus familias la despiden con tristeza junto con Mónica Rodríguez Sammartino, rogando una oración en su memoria.
