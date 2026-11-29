SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HAAS, Horacio Rodolfo, Dr., q.e.p.d., falleció el 27-11-2026. - Su hermana Marita Haas de Ingratta, sus sobrinas Silvia, Claudia y Mónica, y sus sobrinos nietos lo despiden con profunda tristeza.

Avisos fúnebres

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