1
HALLE, Carlos
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HALLE, Carlos. - Querido primo, te despedimos con cariño. Enrique Elowson, hijos y nietos.
✝ HALLE, Carl, q.e.p.d. - Tus sobrinos Gustavo, Andrés, Mónica, Martín y Moira te despiden con un gran abrazo y acompañan a Estercita, Juni, Carlitos y Mercedes en este triste momento.
✝ HALLE, Carlos, (Carl), q.e.p.d. - Querido Carl, fuiste mi mejor amigo y mi testigo de casamiento. Saludos a toda la familia Halle, a María Esthercita y a mi ahijada. Ruego una oración en su nombre. Jorge R. Gandolfo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION