LA NACION

HALLE, Carlos

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HALLE, Carlos. - Querido primo, te despedimos con cariño. Enrique Elowson, hijos y nietos.

HALLE, Carl, q.e.p.d. - Tus sobrinos Gustavo, Andrés, Mónica, Martín y Moira te despiden con un gran abrazo y acompañan a Estercita, Juni, Carlitos y Mercedes en este triste momento.

HALLE, Carlos, (Carl), q.e.p.d. - Querido Carl, fuiste mi mejor amigo y mi testigo de casamiento. Saludos a toda la familia Halle, a María Esthercita y a mi ahijada. Ruego una oración en su nombre. Jorge R. Gandolfo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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