LA NACION

HEINRICH, Margarita

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HEINRICH, Margarita, q.e.p.d. - Gracias tía por cuidarnos a Pichulo y a mi, te voy a extrañar mucho. Tu sobrina Cristina. - LAZARO COSTA. Tel. 1151457557

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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