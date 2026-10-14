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HEINZE, Beatriz
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ HEINZE de POCHAT, Beatriz (Trixi), q.e.p.d. - Alisu Walsh despiden a su gran amiga junto a sus hijos Isabel y Luciano, Diego y Paula, Ana y Adrián, acompañando con mucho cariño a Andrés, Joaquín, Miguel y sus familias.
Aviso publicado en la edición impresa
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