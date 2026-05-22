LA NACION

HENRY, Federico,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

HENRY, Federico, (Chino), q.e.p.d. - Su esposa Sofía Eumann y sus hijos Feli, Ine, Kito, Lulú y Toro lo despiden con mucho amor y ruegan una oración en su memoria. Amado Chino: todo va a estar bien.

HENRY, Federico, (Chino), q.e.p.d. - Guille y Mato Gabella, Diego y Laura Gabella, Fer y Mona Gabella y Gerardo y Ceci D¨Agostino acompañan a su esposa Sofía y a sus hijos con todo su amor en este triste momento. Chino querido: te vamos a extrañar.

HENRY, Federico, fallecio el 20-5-2026. - Los vecinos de Zeballos, La Horqueta San Isidro acompañamos con profundo pesar a Sofía, a sus hijos y a toda la familia Henry ante el fallecimiento de Federico Henry. Elevamos nuestras oraciones por el descanso eterno y pedimos a Dios que conceda consuelo, fortaleza y paz a su familia para atravesar este momento tan difícil. Con mucho cariño y afecto, nos ponemos a disposición para acompañarlos y sostenerlos en todo lo que necesiten. Que descanse en paz.

HENRY, Federico. - Con la seguridad de saber que el Chino está junto al Padre, las familias de 2do. año del Colegio El Buen Ayre abrazamos con todo nuestro cariño a Sofi, Lulú, Feli, Ine, Kito y Toro. Los queremos mucho.

HENRY, Federico, (Chino). - Querido Chino, nos dejaste sin avisar, te extrañaremos. Diego y Grace, Diego y Pili, Martu, Tomi y Eli, Cali y Davide, Nico y Sol, Nacho y Caro, Catu y Ferchu.

HENRY, Federico, (Chino), q.e.p.d. - Los amigos de Kito de la Camada 46 de Los Molinos y sus familias despiden al Chino con profundo dolor y abrazan a Sofi y los chicos con mucho amor.

HENRY, Federico, q.e.p.d. - Eduardo Trigo y su hija Griselda acompañan a Emilio y a toda su familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Habló la madre del adolescente al que la vicedirectora le pateó el pupitre por mal comportamiento
    1

    Habló la madre del adolescente al que la vicedirectora le pateó el pupitre por mal comportamiento en el colegio

  2. Polémica en la ARCA por 246 ascensos a dedo
    2

    Afinidad, política y parentesco: polémica en la ARCA por 246 ascensos a dedo

  3. Un aliado clave de Trump que estuvo con Santiago Caputo alertó sobre la “influencia maligna” de China en la Hidrovía
    3

    Un aliado clave de Trump que estuvo con Santiago Caputo alertó sobre la “influencia maligna” de China en la Hidrovía

  4. Históricos afuera y una lista filtrada que hizo explotar el humor a pocos días del Mundial
    4

    La lista filtrada de Thomas Tuchel para el Mundial dejó afuera a históricos y desató una ola de críticas en Inglaterra