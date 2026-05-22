SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ HENRY, Federico, (Chino), q.e.p.d. - Su esposa Sofía Eumann y sus hijos Feli, Ine, Kito, Lulú y Toro lo despiden con mucho amor y ruegan una oración en su memoria. Amado Chino: todo va a estar bien.

✝ HENRY, Federico, (Chino), q.e.p.d. - Guille y Mato Gabella, Diego y Laura Gabella, Fer y Mona Gabella y Gerardo y Ceci D¨Agostino acompañan a su esposa Sofía y a sus hijos con todo su amor en este triste momento. Chino querido: te vamos a extrañar.

✝ HENRY, Federico, fallecio el 20-5-2026. - Los vecinos de Zeballos, La Horqueta San Isidro acompañamos con profundo pesar a Sofía, a sus hijos y a toda la familia Henry ante el fallecimiento de Federico Henry. Elevamos nuestras oraciones por el descanso eterno y pedimos a Dios que conceda consuelo, fortaleza y paz a su familia para atravesar este momento tan difícil. Con mucho cariño y afecto, nos ponemos a disposición para acompañarlos y sostenerlos en todo lo que necesiten. Que descanse en paz.

✝ HENRY, Federico. - Con la seguridad de saber que el Chino está junto al Padre, las familias de 2do. año del Colegio El Buen Ayre abrazamos con todo nuestro cariño a Sofi, Lulú, Feli, Ine, Kito y Toro. Los queremos mucho.

✝ HENRY, Federico, (Chino). - Querido Chino, nos dejaste sin avisar, te extrañaremos. Diego y Grace, Diego y Pili, Martu, Tomi y Eli, Cali y Davide, Nico y Sol, Nacho y Caro, Catu y Ferchu.

✝ HENRY, Federico, (Chino), q.e.p.d. - Los amigos de Kito de la Camada 46 de Los Molinos y sus familias despiden al Chino con profundo dolor y abrazan a Sofi y los chicos con mucho amor.

✝ HENRY, Federico, q.e.p.d. - Eduardo Trigo y su hija Griselda acompañan a Emilio y a toda su familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa