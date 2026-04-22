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HIRST, Guillermo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
HIRST, Guillermo, q.e.p.d. - Los propietarios del edificio Figueroa Alcorta 3478 participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido vecino y propietario, acompañando a su familia en este difícil momento.
HIRST, Guillermo (Billy) q.e.p.d. - Toda la familia van Tienhoven participa el fallecimiento de su querido amigo Billy y acompaña a Mariana y su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.
✝ HIRST, Guillermo. - Mariana N. de Gotthold y familia se despiden de su gran amigo.
Aviso publicado en la edición impresa
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