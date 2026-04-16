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HOURMANN, Enrique Mario, Dr.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ HOURMANN, Enrique Mario, Dr., q.e.p.d. - El cuerpo directivo y médico de Corporación Médica de General San Martín lamenta con profundo dolor el fallecimiento de un querido profesional con una larga trayectoria médica y acompaña a su familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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