SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ HOURMANN, Enrique Mario, Dr., q.e.p.d. - El cuerpo directivo y médico de Corporación Médica de General San Martín lamenta con profundo dolor el fallecimiento de un querido profesional con una larga trayectoria médica y acompaña a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres

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